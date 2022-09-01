RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Хакери атакували комп’ютери українців: що відомо

Фото: Хакери атакували комп’ютери українців (freepik.com)
Автор: Дмитро Браславський

Кіберзлочинці намагались атакувати українські, австрійські та німецькі організації надсилаючи фейкове "технічне завдання" на електронні пошти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Урядова команда CERT-UA, яка діє при Держспецзв'язку, розповіла, що 30 та 31 серпня зафіксовано масові розсилання електронних листів, через які хакери намагались отримати доступ до комп'ютерів українців.

"У вкладенні до електронного листа міститься картинка (наприклад, "Технічне креслення.img"). В результаті його відкриття на пристрій зрештою буде завантажена шкідлива програма AgentTesla", - йдеться у повідомленні.

Окрім українських користувачів, такі листи надсилались на електронні пошти австрійців та німців. Аналогічний випадок трапився та 11 серпня, коли на електронні пошти надсилали "Договірні документації".

Нагадаємо, що раніше сайт "Енергоатому" піддався найбільшій з початку вторгнення кібератаці з РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна