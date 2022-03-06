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Хакеры Anonymous взломали сайт российской ФСБ

Автор: Наталья Скороход

Международная группа хакеров Anonymous взломали сайт российской Федеральной Службы безопасности. Это не первая атака на российские сайты и ведомства, которые Anonymous осуществляют в знак протеста войны России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

"Международная группа хакеров Anonymous остановила работу сайта российской Федеральной Службы безопасности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это не первое достижение международных хакеров в кибервойне с Россией.

К примеру, 25 февраля хакерская группа Anonymous объявила кибервойну России и заблокировала сайт прокремлевского медиа RT. 27 февраля Anonymous заблокировали веб-сайты РФ, включая Кремль, Государственную думу и Министерство обороны, а 28 февраля хакеры "положили" пропагандистские сайты ТАСС, Коммерсантъ и Известия.

Напомним, что телефоны сотрудников Кремля попали в сеть благодаря Anonymous. При этом, как выяснилось, на Путина работали не только журналисты, но даже гадалки.

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