Хакеры Anonymous взломали сайт российской ФСБ

Международная группа хакеров Anonymous взломали сайт российской Федеральной Службы безопасности. Это не первая атака на российские сайты и ведомства, которые Anonymous осуществляют в знак протеста войны России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

К примеру, 25 февраля хакерская группа Anonymous объявила кибервойну России и заблокировала сайт прокремлевского медиа RT. 27 февраля Anonymous заблокировали веб-сайты РФ, включая Кремль, Государственную думу и Министерство обороны, а 28 февраля хакеры "положили" пропагандистские сайты ТАСС, Коммерсантъ и Известия.

Отмечается, что это не первое достижение международных хакеров в кибервойне с Россией.

Напомним, что телефоны сотрудников Кремля попали в сеть благодаря Anonymous. При этом, как выяснилось, на Путина работали не только журналисты, но даже гадалки.

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