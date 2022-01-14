Хакерская атака на госсайты. Произошла ли утечка данных: ответ Госспецсвязи

В результате хакерской атаки, которая была осуществлена на ряд правительственных сайтов, утечки персональных данных не произошло. Сейчас идет расследование инцидента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Госспецсвязи.

"В ночь с 13 на 14 января была осуществлена хакерская атака на ряд правительственных сайтов, в частности МИД, МОН и другие. На главной странице этих сайтов было размещено сообщение провокационного характера. Контента сайтов при этом изменено не было, и утечки персональных данных не произошло", - говорится в сообщении.

Отмечено, что с целью недопущения распространения атаки на другие ресурсы и локализации технической проблемы временно приостановлена работа ряда других правительственных сайтов.

В настоящее время Госспецсвязи совместно со Службой безопасности Украины и Киберполицией собирает цифровые доказательства и занимается расследованием инцидента.

Вместе с тем, большая часть пострадавших государственных ресурсов уже восстановлена, другие, по данным ведомства, будут доступны в ближайшее время

Также сообщается, что мобильное приложение "Дия" работает в штатном режиме.