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Хакерская атака на госсайты. Произошла ли утечка данных: ответ Госспецсвязи

Автор: Мария Кучерявец

В результате хакерской атаки, которая была осуществлена на ряд правительственных сайтов, утечки персональных данных не произошло. Сейчас идет расследование инцидента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Госспецсвязи.

"В ночь с 13 на 14 января была осуществлена хакерская атака на ряд правительственных сайтов, в частности МИД, МОН и другие. На главной странице этих сайтов было размещено сообщение провокационного характера. Контента сайтов при этом изменено не было, и утечки персональных данных не произошло", - говорится в сообщении.

Отмечено, что с целью недопущения распространения атаки на другие ресурсы и локализации технической проблемы временно приостановлена работа ряда других правительственных сайтов.

В настоящее время Госспецсвязи совместно со Службой безопасности Украины и Киберполицией собирает цифровые доказательства и занимается расследованием инцидента.

Вместе с тем, большая часть пострадавших государственных ресурсов уже восстановлена, другие, по данным ведомства, будут доступны в ближайшее время

Также сообщается, что мобильное приложение "Дия" работает в штатном режиме.

Напомним, в Украине в ночь с 13 на 14 января хакеры совершили глобальную атаку на сайты госструктур. В результате чего недоступны портал "Дия", а также сайты МОН, ГСЧС, МИД и еще ряд других.

Детальнее - в материале РБК-Украина.

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