Хакеров из Китая подозревают во взломе сети Национального финцентра США

Фото: хакерская атака (pexels)

Хакеров из Китая подозревают во взломе компьютеров Национального финансового центра США. Они якобы использовали уязвимость в программном обеспечении SolarWinds.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Сотрудники Федерального бюро расследований обнаружили взлом. Под угрозой могли оказаться данные нескольких тысяч сотрудников центра, который входит в структуру министерства сельского хозяйства США.

Напомним, президент США Джо Байден поручил разведывательному сообществу изучить ситуацию с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального. Также ведомства должны проверить связь российских хакеров с кибератакой на ряд американских правительственных сетей.

В начале января стало известно, что хакеры получили несанкционированный доступ к части электронной переписки сотрудников Министерства юстиции США. Доступ получен на основе программного обеспечения компании Microsoft.