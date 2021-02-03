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Хакеров из Китая подозревают во взломе сети Национального финцентра США

США, Среда 03 февраля 2021 06:25
Хакеров из Китая подозревают во взломе сети Национального финцентра США
Фото: хакерская атака (pexels)
Автор: Даша Харченко

Хакеров из Китая подозревают во взломе компьютеров Национального финансового центра США. Они якобы использовали уязвимость в программном обеспечении SolarWinds.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Сотрудники Федерального бюро расследований обнаружили взлом. Под угрозой могли оказаться данные нескольких тысяч сотрудников центра, который входит в структуру министерства сельского хозяйства США.

Напомним, президент США Джо Байден поручил разведывательному сообществу изучить ситуацию с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального. Также ведомства должны проверить связь российских хакеров с кибератакой на ряд американских правительственных сетей.

В начале января стало известно, что хакеры получили несанкционированный доступ к части электронной переписки сотрудников Министерства юстиции США. Доступ получен на основе программного обеспечения компании Microsoft.

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