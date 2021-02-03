Хакерів з Китаю підозрюють у зломі мережі Національного фінцентру США

Фото: хакерська атака (pexels)

Хакерів з Китаю підозрюють у зломі комп'ютерів Національного фінансового центру США. Вони нібито використовували уразливість в програмному забезпеченні SolarWinds.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

Співробітники Федерального бюро розслідувань виявили злом. Під загрозою могли опинитись дані кількох тисяч співробітників центру, який входить в структуру міністерства сільського господарства США.

Нагадаємо, президент США Джо Байден доручив розвідувальному співтовариству вивчити ситуацію з отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального. Також відомства повинні перевірити зв'язок російських хакерів з кібератакою на ряд американських урядових мереж.

На початку січня стало відомо, що хакери отримали несанкціонований доступ до частини електронного листування співробітників Міністерства юстиції США. Доступ отриманий на основі програмного забезпечення компанії Microsoft.