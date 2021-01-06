Хакеры получили доступ к переписке сотрудников Минюста США

Хакеры получили несанкционированный доступ к части электронной переписки сотрудников Министерства юстиции США. Доступ получен на основе программного обеспечения компании Microsoft.
Об этом говориться в заявлении ведомства.
Минюст США получил информацию о неизвестной вредоносной деятельности, связанной с компанией SolarWinds и затронувшим, в частности, федеральные ведомства и технических подрядчиков.
Хакеры получили доступ к почтовым системам ведомства на основе программного обеспечения Microsoft.
Предположительно, хакеры получили доступ к 3% электронных почтовых ящиков в данном сервисе.
Напомним, Управление директора Национальной разведки США заявило, что Россия, причастна к серии кибератак на целый ряд американских федеральных ведомств. В декабре на США была совершена серия кибератак. В частности, хакеры взломали Министерство внутренней безопасности и управление по коммуникациям и информации. Хакерам удалось обойти средства защиты и аутентификации от Microsoft.