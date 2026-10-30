UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Олешки Графіки відключення світла Війна в Україні

Хакери злили дані понад 41 тисячі співробітників Міністерства внутрішньої безпеки США

05:47 30.10.2026 Пт
2 хв
aimg Катерина Коваль
Фото: хакери оприлюднили дані понад 41 тисячі співробітників Міністерства внутрішньої безпеки США (Getty Images)

Хакерське угруповання "Департамент миру" оприлюднило базу даних понад 41 тисячі посадовців Міністерства внутрішньої безпеки США. Серед них - співробітники імміграційної служби ICE і прикордонної служби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNBC.

Базу оприлюднили пізно ввечері 28 жовтня на сайті Distributed Denial of Secrets, некомерційної організації, яка публікує витоки даних. У ній, за даними CNBC, є імена співробітників, їхні підрозділи, посади, номери телефонів, електронні адреси і навіть безпосередні керівники. Базою можна користуватися через пошук.

Витік зачепив працівників:

  • імміграційної та митної служби ICE;
  • служби громадянства та імміграції;
  • митної та прикордонної служби;
  • центрального апарату міністерства.

Хакери стверджують, що отримали дані через сервіс єдиного входу Okta, яким користується міністерство. У самій компанії Okta заявили, що їхні системи захищені і доказів злому немає.

У Міністерстві внутрішньої безпеки виданню The Washington Post підтвердили, що знають про можливий витік і швидко працюють над ситуацією.

Хакери пояснили, що діяли у відповідь на заяву очільника міністерства Маркуейна Маліна. 17 липня він нібито пообіцяв, що ICE "посилить тиск на вулицях", збільшивши кількість арештів мігрантів і перевірок на дорогах.

Під час другої каденції президента Дональда Трампа міграційна служба ICE різко посилила арешти і депортації. Це викликало хвилю критики, адже агентів неодноразово фіксували на відео під час застосування сили до людей.

Жорсткіша міграційна політика зачепила й іноземців, які легально перебувають у США. У серпні профспілки та правозахисні організації оскаржили в суді нові правила щодо термінів дії віз для іноземних студентів, науковців і журналістів. Позивачі вважають, що зміни створять серйозні проблеми університетам, студентам і медіа, і просять суд у Массачусетсі заблокувати їх.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати АмерикиБіженціДональд Трамп