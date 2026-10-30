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Хакеры слили данные более 41 тысяч сотрудников Министерства внутренней безопасности США

05:47 30.10.2026 Пт
2 мин
aimg Екатерина Коваль
Фото: хакеры обнародовали данные более 41 тысяч сотрудников Министерства внутренней безопасности США (Getty Images)

Хакерская группировка "Департамент мира" обнародовала базу данных более 41 тысяч должностных лиц Министерства внутренней безопасности США. Среди них - сотрудники иммиграционной службы ICE и пограничной службы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNBC.

Базу обнародовали поздно вечером 28 октября на сайте Distributed Denial of Secrets, некоммерческой организации, публикующей утечки данных. В ней, по данным CNBC, есть имена сотрудников, их подразделения, должности, телефонные номера, электронные адреса и даже непосредственные руководители. Базой можно использовать через поиск.

Утечка затронула работников:

  • иммиграционной и таможенной службы ICE;
  • службы гражданства и иммиграции;
  • таможенной и пограничной службы;
  • центральный аппарат министерства.

Хакеры утверждают, что получили данные через сервис единственного входа Okta, которым пользуется министерство. В самой компании Okta заявили, что их системы защищены и доказательств взлома нет.

В Министерстве внутренней безопасности изданию The Washington Post подтвердили, что знают о возможной утечке и быстро работают над ситуацией.

Хакеры объяснили, что действовали в ответ на заявление главы министерства Маркуэйна Малина. 17 июля он якобы пообещал, что ICE "ужесточит давление на улицах", увеличив количество арестов мигрантов и проверок на дорогах.

В ходе второй каденции президента Дональда Трампа миграционная служба ICE резко усилила аресты и депортации. Это вызвало волну критики, ведь агенты неоднократно фиксировались на видео во время применения силы к людям.

Более жесткая миграционная политика затронула и иностранцев, легально находящихся в США. В августе профсоюзы и правозащитные организации обжаловали в суде новые правила сроков действия виз для иностранных студентов, ученых и журналистов. Истцы считают, что изменения создадут серьезные проблемы университетам, студентам и медиа и просят суд в Массачусетсе заблокировать их.

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