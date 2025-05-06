Ціль - дискредитація: хакери злили відео з наради Житомирського ТЦК

Ворог поширив у мережі відео службової наради посадовців ТЦК, щоб дискредитувати відомство та викликати обурення суспільства.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Житомирський обласний ТЦК та СП.
У відомстві зазначили, що ворог не полишає спроб дискредитувати діяльність територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, вдаючись до інформаційних маніпуляцій та кібератак.
Так, внаслідок нещодавньої атаки, у мережі був розміщений відеозапис службової наради посадових осіб, який "використали з метою маніпулювання громадською думкою, викликання обурення в суспільстві, посіву сумнівів щодо законності роботи ТЦК та СП і загальної дестабілізації".
"Наголошуємо: територіальні центри комплектування та соціальної підтримки діють виключно в межах чинного законодавства України та у спосіб, передбачений законом. На цьому чітко наголошувалося й під час службової наради. За даним фактом призначено службову перевірку", - йдеться у повідомленні.
У ТЦК і СП зазначили, що спільно з фахівцями з кібербезпеки вжито усіх необхідних заходів для відновлення захисту інформаційних систем.
"Закликаємо громадян бути пильними: перевіряйте інформацію, не поширюйте сумнівний контент і пам’ятайте - навіть одне "незначне відео" може бути частиною масштабної інформаційної атаки", - зазначили у відомстві.
В рамках воєнного стану й мобілізації, українські ТЦК і СП, а також їхні працівники, регулярно стають об'єктами скандалів.
Найчастіше у ЗМІ та соцмережах публікуються відео жорстких затримань чоловіків за начебто ухилення від мобілізації. Однак у ТЦК зазначають, що ці відео є російськими ІПСО або ж якщо вони і достовірні, то працівники Центрів діють у межах законодавства.
Останній інцидент стався 29 квітня, коли в Одеській області співробітниця Нацполіції збила дівчинку, яка переходила дорогу в законному місці. Дитина отримала незначні поранення.
Наступного дня її батько звернувся до правоохоронних органів, однак його примусово доправили до ТЦК і СП, офіційно "за порушення законодавства про військову службу". Там у чоловіка стався гіпертонічний криз і його ушпиталили.
Інцидент викликав скандальну реакцію з боку суспільства та знаменитостей.
А 29 квітня у Харкові виник конфлікт між співробітниками ТЦК і чоловіком під час перевірки документів.
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