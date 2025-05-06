Цель - дискредитация: хакеры слили видео с совещания Житомирского ТЦК

Враг распространил в сети видео служебного совещания должностных лиц ТЦК, чтобы дискредитировать ведомство и вызвать возмущение общества.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Житомирский областной ТЦК и СП.
В ведомстве отметили, что враг не оставляет попыток дискредитировать деятельность территориальных центров комплектования и социальной поддержки, прибегая к информационным манипуляциям и кибератакам.
Так, в результате недавней атаки, в сети была размещена видеозапись служебного совещания должностных лиц, которую "использовали с целью манипулирования общественным мнением, вызывания возмущения в обществе, посева сомнений относительно законности работы ТЦК и СП и общей дестабилизации".
"Подчеркиваем: территориальные центры комплектования и социальной поддержки действуют исключительно в рамках действующего законодательства Украины и способом, предусмотренным законом. Это четко отмечалось и во время служебного совещания. По данному факту назначена служебная проверка", - говорится в сообщении.
В ТЦК и СП отметили, что совместно со специалистами по кибербезопасности приняты все необходимые меры для восстановления защиты информационных систем.
"Призываем граждан быть бдительными: проверяйте информацию, не распространяйте сомнительный контент и помните - даже одно "незначительное видео" может быть частью масштабной информационной атаки", - отметили в ведомстве.
В рамках военного положения и мобилизации, украинские ТЦК и СП, а также их сотрудники, регулярно становятся объектами скандалов.
Чаще всего в СМИ и соцсетях публикуются видео жестких задержаний мужчин за якобы уклонение от мобилизации. В ТЦК отмечают, что эти видео являются российскими ИПСО или же если они достоверны, то работники Центров действуют в рамках законодательства.
Последний инцидент произошел 29 апреля, когда в Одесской области сотрудница Нацполиции сбила девочку, которая переходила дорогу в законном месте. Ребенок получил незначительные ранения.
На следующий день ее отец обратился в правоохранительные органы, однако его принудительно доставили в ТЦК и СП, официально "за нарушение законодательства о военной службе". Там у мужчины случился гипертонический криз и его госпитализировали.
Инцидент вызвал скандальную реакцию со стороны общества и знаменитостей.
А 29 апреля в Харькове возник конфликт между сотрудниками ТЦК и мужчиной во время проверки документов.
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