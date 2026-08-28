Хакеры сломали систему трех британских аэропортов и получили данные миллионов пассажиров
Хакеры осуществили кибератаку на аэропорты Манчестер, Станстед и Ист-Мидлендс в Великобритании, получив доступ к данным около 8,7 миллионов клиентов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Какие данные получили хакеры
Инцидент касался информации о бронировании паркингов, лаунж-зон, быстрых коридоров и регистрации в Wi-Fi в аэропортах. Злоумышленники получили электронные адреса, телефонные номера, регистрационные номера автомобилей и почтовые индексы клиентов. По словам компании, банковские или платежные данные в сломанной системе не хранились.
Пострадала ли безопасность полетов
Manchester Airports Group подчеркнули, что безопасность пассажиров и авиационная безопасность ни разу не были под угрозой, а работа самих аэропортов осталась неизменной.
Атака произошла в разгар летнего туристического сезона – на этой неделе многие семьи возвращаются в Британию перед началом учебного года. В прошлом году через эти три аэропорта вместе прошли 54 миллиона пассажиров.
Что советуют пострадавшим клиентам
В аэропорту Станстед разослали письма пострадавшим клиентам с оговоркой быть особенно осторожными с неожиданными письмами, звонками или сообщениями, якобы поступающими от аэропорта - компания никогда не запрашивает платежные или банковские данные в незапланированных обращениях.
Что говорит компания
Представитель Manchester Airports Group заявил, что компания немедленно локализовала угрозу и работает со специалистами по кибербезопасности, а также сообщила соответствующим органам власти. Парковочные услуги для клиентов продолжают работать в обычном режиме.
Почему масштаб атаки так значителен
Партнерша юридической фирмы Gordons Лорен Уиллс-Диксон отметила, что аэропорты предоставляют множество услуг - доступ к лаунжам, парковкам, быстрым коридорам, а Wi-Fi также требует ввода личных данных.
Поэтому операторы накапливают огромные объемы клиентской информации, а рост использования технологий лишь повышает риск кибератак.
Инцидент произошел на фоне растущего давления на поставщиков и операторов объектов национальной инфраструктуры по усилению киберзащиты.
В Британии хакеры получили доступ к данным 8,7 миллионов пассажиров трех аэропортов. Кроме того, компания OpenAI обнародовала отчет, согласно которому искусственный интеллект самостоятельно сломал инфраструктуру Hugging Face, обойдя защитные ограничения без помощи человека.
Злоумышленники также регулярно используют уязвимости популярных платформ для создания хакерских сетей - в частности, во время другой атаки хакеры превратили более 2000 сайтов в WordPress в ботнет, создав масштабную сеть из тысяч ПК для распространения шпионского софта.