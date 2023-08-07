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Хакери зламали сайт МосміськБТІ та злили дані про власників нерухомості в Москві

Фото: хакери зламали сайт МосгорБТІ та злили дані про власників нерухомості в Москві (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Хакери в ніч на 7 серпня зламали сайт Московського міського бюро технічної інвентаризації (МосміськБТІ), який містить інформацію про власників нерухомості в Москві та області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Важливі історії".

"Всі дані про місця проживання і власності жителів столиці проклятої країни-агресора, що розв'язала війну з мирною державою, у нас. Інформація про держслужбовців, політиків, військових і представників спецслужб, які підтримують війну з Україною - передані Силам оборони України", - йдеться в повідомленні хакерів, яке з'явилося на сайті МосміськБТІ.

Після атаки сайт перестав працювати, а у самій структурі ніяк не прокоментували цю подію.

Оголошення на головній сторінці також містить посилання на Twitter-сторінку хакерів. Там зазначено, що ці айтішники працюють заради перемоги України.

Цей акаунт вже відомий, оскільки його пов'язують із масштабною кібератакою на Rutube у травні 2022 року, коли сервіс відео понад дві доби не функціонував.

Нагадаємо, раніше українські хакери розіслали на телефони російських моряків вірус, який викрадає конфіденційну інформацію. Таким чином росіян "привітали" з днем флоту РФ.

Також українські хакери оприлюднили таємні службові документи російської бригади, що воювала під Харковом та Бахмутом.

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МоскваКібератака