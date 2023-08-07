Хакери зламали сайт МосміськБТІ та злили дані про власників нерухомості в Москві

Хакери в ніч на 7 серпня зламали сайт Московського міського бюро технічної інвентаризації (МосміськБТІ), який містить інформацію про власників нерухомості в Москві та області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Важливі історії".
"Всі дані про місця проживання і власності жителів столиці проклятої країни-агресора, що розв'язала війну з мирною державою, у нас. Інформація про держслужбовців, політиків, військових і представників спецслужб, які підтримують війну з Україною - передані Силам оборони України", - йдеться в повідомленні хакерів, яке з'явилося на сайті МосміськБТІ.
Після атаки сайт перестав працювати, а у самій структурі ніяк не прокоментували цю подію.
Оголошення на головній сторінці також містить посилання на Twitter-сторінку хакерів. Там зазначено, що ці айтішники працюють заради перемоги України.
Цей акаунт вже відомий, оскільки його пов'язують із масштабною кібератакою на Rutube у травні 2022 року, коли сервіс відео понад дві доби не функціонував.
Нагадаємо, раніше українські хакери розіслали на телефони російських моряків вірус, який викрадає конфіденційну інформацію. Таким чином росіян "привітали" з днем флоту РФ.
Також українські хакери оприлюднили таємні службові документи російської бригади, що воювала під Харковом та Бахмутом.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.