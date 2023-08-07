Хакери зламали сайт МосміськБТІ та злили дані про власників нерухомості в Москві

Хакери в ніч на 7 серпня зламали сайт Московського міського бюро технічної інвентаризації (МосміськБТІ), який містить інформацію про власників нерухомості в Москві та області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Важливі історії" .

"Всі дані про місця проживання і власності жителів столиці проклятої країни-агресора, що розв'язала війну з мирною державою, у нас. Інформація про держслужбовців, політиків, військових і представників спецслужб, які підтримують війну з Україною - передані Силам оборони України", - йдеться в повідомленні хакерів, яке з'явилося на сайті МосміськБТІ.

Після атаки сайт перестав працювати, а у самій структурі ніяк не прокоментували цю подію.

Оголошення на головній сторінці також містить посилання на Twitter-сторінку хакерів. Там зазначено, що ці айтішники працюють заради перемоги України.

Цей акаунт вже відомий, оскільки його пов'язують із масштабною кібератакою на Rutube у травні 2022 року, коли сервіс відео понад дві доби не функціонував.