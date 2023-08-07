Хакеры взломали сайт МосгорБТИ и слили данные о владельцах недвижимости в Москве
Хакеры в ночь на 7 августа сломали сайт Московского городского бюро технической инвентаризации (МосгорБТИ), содержащий информацию о владельцах недвижимости в Москве и области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Важные истории".
"Все данные о местах проживания и собственности жителей столицы проклятой страны-агрессора, развязавшей войну с мирным государством, у нас. Информация о госслужащих, политиках, военных и представителях спецслужб, поддерживающих войну с Украиной - переданы Силам обороны Украины", - говорится в сообщении хакеров, появившемся на сайте МосгорБТИ.
После атаки сайт перестал работать, а в самой структуре никак не прокомментировали это событие.
Объявление на главной странице также содержит ссылку на Twitter-страницу хакеров. Там отмечено, что эти айтишники работают ради победы Украины.
Этот аккаунт уже известен, поскольку его связывают с масштабной кибератакой на Rutube в мае 2022 года, когда сервис видео более двух суток не функционировал.
Напомним, ранее украинские хакеры разослали на телефоны российских моряков вирус, похищающий конфиденциальную информацию. Таким образом, россиян "поздравили" с днем флота РФ.
Также украинские хакеры обнародовали тайные служебные документы российской бригады, воевавшей под Харьковом и Бахмутом.
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