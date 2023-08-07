ua en ru
Пн, 07 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Хакеры взломали сайт МосгорБТИ и слили данные о владельцах недвижимости в Москве

Новина українською →
Москва, Россия, Понедельник 07 августа 2023 10:15
Хакеры взломали сайт МосгорБТИ и слили данные о владельцах недвижимости в Москве Фото: хакеры взломали сайт МосгорБТИ и слили данные о владельцах недвижимости в Москве (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Хакеры в ночь на 7 августа сломали сайт Московского городского бюро технической инвентаризации (МосгорБТИ), содержащий информацию о владельцах недвижимости в Москве и области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Важные истории".

"Все данные о местах проживания и собственности жителей столицы проклятой страны-агрессора, развязавшей войну с мирным государством, у нас. Информация о госслужащих, политиках, военных и представителях спецслужб, поддерживающих войну с Украиной - переданы Силам обороны Украины", - говорится в сообщении хакеров, появившемся на сайте МосгорБТИ.

После атаки сайт перестал работать, а в самой структуре никак не прокомментировали это событие.

Объявление на главной странице также содержит ссылку на Twitter-страницу хакеров. Там отмечено, что эти айтишники работают ради победы Украины.

Этот аккаунт уже известен, поскольку его связывают с масштабной кибератакой на Rutube в мае 2022 года, когда сервис видео более двух суток не функционировал.

Напомним, ранее украинские хакеры разослали на телефоны российских моряков вирус, похищающий конфиденциальную информацию. Таким образом, россиян "поздравили" с днем флота РФ.

Также украинские хакеры обнародовали тайные служебные документы российской бригады, воевавшей под Харьковом и Бахмутом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Москва Кибератака
NEWS
Потери РФ в Украине превысили 250 тысяч военных, - Генштаб
Потери РФ в Украине превысили 250 тысяч военных, - Генштаб
DAILY
Давид Арахамия: Нам не очень приятно терять людей во фракции, но наступили новые времена
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Давид Арахамия: Нам не очень приятно терять людей во фракции, но наступили новые времена