Хакери зламали месенджер чиновників Білого дому та Секретної служби, - Reuters

За даними ЗМІ, цим додатком користувались серед них співробітники Білого дому, дипломатичних служб, митниці та Секретної служби. Його також використовував Майк Волтц.

Ймовірно, хакер зміг перехопити повідомлення від більшої кількості посадовців США, ніж повідомлялось раніше. Як пише Reuters, цей випадок робить інцидент досить серйозним та посилює побоювання щодо захисту даних в адміністрації президента США Дональда Трампа.

Reuters виявило у злитих даних понад 60 різних урядових користувачів месенджера TeleMessage. У злитих матеріалах містилися повідомлення від працівників служб надзвичайних ситуацій, митниці, дипломатичних установ США, а також щонайменше одного співробітника Білого дому та представників Секретної служби. Повідомлення, які отримало Reuters, охоплювали приблизно один день і закінчувалися 4 травня, причому багато з них були уривчастими або неповними.

Зазначається, що Reuters не вдалося перевірити весь вміст витоку даних із TeleMessage. Попри це відомо, що більш ніж у шести випадках телефонні номери у витоку справді належали конкретним людям. Також відомо, що один з користувачів - це людина, яка подавала заявку на допомогу до Федерального агентства з надзвичайних ситуацій. Ця людина підтвердила, що її повідомлення справжнє.

Наразі невідомо, як саме кожна з установ використовувала TeleMessage. Аналіз повідомлень не виявив нічого, що можна було б вважати явно конфіденційним, і не знайшов повідомлень від Волтца чи інших міністрів.

Reuters пише, що деякі повідомлення стосувалися планування поїздок високопосадовців. Наприклад, одна група в Signal під назвою POTUS ROME-VATICAN PRESS GC, ймовірно, стосувалася організації заходу у Ватикані. Інша - поїздки американських чиновників до Йорданії. Білий дім заявив, що знає про кібератаку, але не прокоментував, чи використовували вони цю платформу.