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Хакери зламали криптобіржу BingX, викрали крипту на десятки мільйонів доларів, - ЗМІ

П'ятниця 20 вересня 2024 09:56
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Хакери зламали криптобіржу BingX, викрали крипту на десятки мільйонів доларів, - ЗМІ Ілюстративне зображення (freepik.com)
Автор: Сергій Пишкін

Сінгапурська криптовалютна біржа BingX була атакована хакерами. Інцидент призвів до втрати криптовалюти на 43 мільйони доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Block.

Аналітики з безпеки PeckShield розповіли, що більшість викрадених коштів були переведені кількома траншами.

За словами директора з продуктів BingX Вів'єн Лін, інцидент було виявлено 20 вересня о 04:00 ранку (о 00:00 за київським часом). Тоді ж технічна команда виявила "незвичайний доступ до мережі, що викликало підозру щодо хакерської атаки" на гарячий гаманець біржі.

"Ми негайно запустили наш план дій в надзвичайних ситуаціях, включаючи термінове переведення активів і призупинення виведення коштів. Відбулася незначна втрата активів», - додав Лін.

У тому ж числі біржа тимчасово призупинила виведення коштів, аби запобігти подальшим збиткам. Функцію обіцяють повернути протягом доби. Зокрема для користувачів розроблять план компенсації.

"Поки що ми зазнали лише незначних втрат, і ми впоралися з цим. Більшість активів знаходяться в безпеці в холодних гаманцях, і лише невелика частина постраждала в гарячих гаманцях", - додали у біржі.

Нагадаємо, РБК-Україна розповідало про те, що як аналітична компанія Nansen свого часу виявила таємничий витік приблизно 662 млн доларів у токенах у криптобіржі FTX

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