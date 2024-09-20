Хакеры взломали криптобиржу BingX, похитили крипту на десятки миллионов долларов, - СМИ

Сингапурская криптовалютная биржа BingX была атакована хакерами. Инцидент привел к потере криптовалюты на 43 миллиона долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Block .

Аналитики по безопасности PeckShield рассказали, что большинство похищенных средств были переведены несколькими траншами.

По словам директора по продуктам BingX Вивьен Лин, инцидент был обнаружен 20 сентября в 04:00 утра (в 00:00 по киевскому времени). Тогда же техническая команда обнаружила "необычный доступ к сети, что вызвало подозрение относительно хакерской атаки" на горячий кошелек биржи.

«Мы немедленно запустили наш план действий в чрезвычайных ситуациях, включая срочный перевод активов и приостановление вывода средств. Произошла незначительная потеря активов», - добавил Лин.

В том же числе биржа временно приостановила вывод средств, чтобы предотвратить дальнейшие убытки. Функцию обещают вернуть в течение суток. В частности для пользователей разработают план компенсации.

«Пока мы понесли лишь незначительные потери, и мы справились с этим. Большинство активов находятся в безопасности в холодных кошельках, и лишь небольшая часть пострадала в горячих кошельках», - добавили в бирже.