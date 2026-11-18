Американську технологічну компанію Nvidia нібито зламало хакерське угруповання The Gentlemen, яке погрожує оприлюднити викрадені дані менш ніж за 10 днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Cyber Security News .

Наразі зловмисники не надали жодних файлів, вихідного коду чи інших реальних доказів успішної атаки, а самі представники Nvidia поки публічно не коментували цю інформацію. Також залишається невідомим, коли саме стався можливий злам та які дані могли опинитися в руках хакерів.

У публікації хакерського угруповання розмістили офіційний логотип компанії, її біржовий тикер та фінансові показники, а вбудований лічильник показував приблизно 238 годин до потенційної публікації файлів.

Водночас профільний розділ із викраденою інформацією наразі містить лише коротке сповіщення про те, що деталі з'являться незабаром.

Фото: допис хакерського угруповання (cybersecuritynews.com)

Для комунікації зловмисники залишили контакти через зашифрований сервіс повідомлень Tox, за допомогою якого, імовірно, планують вимагати викуп.

Оцінка експертів із кібербезпеки

Попри заяву хакерів, фахівці закликають скептично ставитися до цієї інформації та не робити передчасних висновків.

Дослідник кібербезпеки видання Cybernews Арас Назаровас звернув увагу на те, що угруповання The Gentlemen раніше неодноразово перебільшувало власні досягнення, помилково вказувало жертв або ж повторно використовувало старі бази даних, викрадені іншими хакерами.

"Ймовірно, це або дані, які були помилково віднесені не до того джерела, або невеликий, відносно незначний злам", - припустив він.

Угруповання The Gentlemen з'явилося у 2025 році і за час своєї активності вже встигло заявити про атаки на понад 1100 різноманітних організацій у всьому світі.

Воно функціонує за моделлю "програми-вимагачі як послуга", надаючи власне шкідливе програмне забезпечення іншим хакерам для проведення атак із подальшим розподілом прибутку.