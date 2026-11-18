Американскую технологическую компанию Nvidia якобы взломала хакерская группировка The Gentlemen, которая угрожает обнародовать похищенные данные менее чем за 10 дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Cyber Security News .

Пока злоумышленники не предоставили никаких файлов, исходного кода или других реальных доказательств успешной атаки, а сами представители Nvidia пока публично не комментировали эту информацию. Также остается неизвестным, когда произошел возможный взлом и какие данные могли оказаться в руках хакеров.

В публикации хакерской группировки разместили официальный логотип компании, ее биржевой тикер и финансовые показатели, а встроенный счетчик показывал около 238 часов до потенциальной публикации файлов.

В то же время профильный раздел с похищенной информацией содержит только краткое уведомление о том, что детали появятся в скором времени.

Фото: сообщение хакерской группировки (cybersecuritynews.com)

Для коммуникации злоумышленники оставили контакты через зашифрованный сервис сообщений Tox, с помощью которого, вероятно, планируют потребовать выкуп.

Оценка экспертов по кибербезопасности

Несмотря на заявление хакеров, специалисты призывают скептически относиться к этой информации и не делать преждевременных выводов.

Исследователь кибербезопасности издания Cybernews Арас Назаровас обратил внимание на то, что группировка The Gentlemen ранее неоднократно преувеличивала собственные достижения, ошибочно указывала жертв или повторно использовала старые базы данных, похищенные другими хакерами.

"Вероятно, это либо данные, ошибочно отнесенные не к тому источнику, либо небольшой, относительно незначительный взлом", - предположил он.

Группировка The Gentlemen появилась в 2025 году и за время своей активности уже успела заявить об атаках более чем на 1100 различных организаций во всем мире.

Она функционирует по модели "программы-вымогатели как услуга", предоставляя собственное вредоносное программное обеспечение другим хакерам для проведения атак с последующим распределением прибыли.