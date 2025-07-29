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Хакери викрали дані про підводні човни у французького оборонного гіганта Naval Group

Ілюстративне фото: французьку компанію Naval Group атакували хакери (naval-group.com)
Автор: Іван Носальський

Французька оборонна компанія Naval Group стала ціллю кібератаки. У неї могли викрасти конфіденційні дані про підводні човни та фрегати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Хакери опублікували на онлайн-форумі 30 гігабайт даних, які, за їхніми словами, пов'язані з системою бойового управління підводних човнів і фрегатів компанії Naval. Також вони стверджують, що загалом у них - близько 1 терабайта інформації.

Зараз компанія перевіряє, чи справжні опубліковані документи. Злому своїх IT-систем вона не виявила. У ситуацію вже втрутилася влада Франції, розпочато розслідування.

"Усі наші команди і ресурси наразі мобілізовано для аналізу і максимально швидкого підтвердження автентичності, джерел і власників цих даних. Наразі вторгнень у наші IT-системи не зафіксовано, і на нашу діяльність це не вплинуло", - повідомили в Naval.

Компанія також поінформувала французькі правоохоронні органи через ризик витоку конфіденційної інформації та з метою захисту даних своїх клієнтів.

Naval постачає підводні човни, кораблі та оборонні системи не тільки флоту Франції, а й іншим країнам. Більша частина компанії належить державі, 35% акцій - у Thales Group.

Naval Group

Naval Group - найбільший військовий кораблебудівник Франції, спеціалізується на проєктуванні, будівництві та технічній підтримці підводних човнів і надводних бойових кораблів, включно з атомними субмаринами.

Компанія обслуговує флот Франції та експортує судна і системи оборони у понад 50 країн світу, включно з великим контрактом з Нідерландами на поставку чотирьох дизель-електричних підводних човнів у рамках проєкту Orka class.

До речі, раніше Bloomberg писало, що Україна стала легкою мішенню для російських хакерів, оскільки США скоротили країні допомогу в галузі кібербезпеки.

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ФранціяВійськова технікаКібератака