Хакери викрали дані про підводні човни у французького оборонного гіганта Naval Group

Французька оборонна компанія Naval Group стала ціллю кібератаки. У неї могли викрасти конфіденційні дані про підводні човни та фрегати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
Хакери опублікували на онлайн-форумі 30 гігабайт даних, які, за їхніми словами, пов'язані з системою бойового управління підводних човнів і фрегатів компанії Naval. Також вони стверджують, що загалом у них - близько 1 терабайта інформації.
Зараз компанія перевіряє, чи справжні опубліковані документи. Злому своїх IT-систем вона не виявила. У ситуацію вже втрутилася влада Франції, розпочато розслідування.
"Усі наші команди і ресурси наразі мобілізовано для аналізу і максимально швидкого підтвердження автентичності, джерел і власників цих даних. Наразі вторгнень у наші IT-системи не зафіксовано, і на нашу діяльність це не вплинуло", - повідомили в Naval.
Компанія також поінформувала французькі правоохоронні органи через ризик витоку конфіденційної інформації та з метою захисту даних своїх клієнтів.
Naval постачає підводні човни, кораблі та оборонні системи не тільки флоту Франції, а й іншим країнам. Більша частина компанії належить державі, 35% акцій - у Thales Group.
Naval Group - найбільший військовий кораблебудівник Франції, спеціалізується на проєктуванні, будівництві та технічній підтримці підводних човнів і надводних бойових кораблів, включно з атомними субмаринами.
Компанія обслуговує флот Франції та експортує судна і системи оборони у понад 50 країн світу, включно з великим контрактом з Нідерландами на поставку чотирьох дизель-електричних підводних човнів у рамках проєкту Orka class.
До речі, раніше Bloomberg писало, що Україна стала легкою мішенню для російських хакерів, оскільки США скоротили країні допомогу в галузі кібербезпеки.
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