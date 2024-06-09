Хакери вигадали новий спосіб для викрадення акаунтів у Telegram: як розпізнати схему

Хакери вигадали нову схему для викрадення акаунтів у месенджерах. Зловмисники розповсюджують фейкові голосування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Держспецзв'язку.
Зловмисники розповсюджують у Telegram та інших месенджерах (наприклад, WhatsApp) повідомлення з тематикою голосування за дітей, які беруть участь у конкурсах мистецької діяльності (образотворче, сценічне тощо). Людям пропонують перейти за посиланням та нібито авторизуватися, щоб віддати голос за дитину.
Фахівці зазначають, що у разі сканування QR-коду або введення номера телефону та одноразового коду до облікового запису жертви буде додано сторонній пристрій, після чого акаунт слід вважати скомпрометованим.
Викрадені акаунти шахраї можуть використовуватися для монетизації різних схем.
Ознаки шахрайської атаки:
Що робити, якщо ваш акаунт було скомпрометовано:
Українцям також радять налаштовувати у меседжерах багатофакторну авторизацію.
Нагадаємо, українських військових попередили про небезпеку хакерських атак на телефони. За ними стоять російські спецслужби.
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