Хакеры придумали новый способ похищения аккаунтов в Telegram: как распознать схему

Хакеры придумали новую схему для похищения аккаунтов в мессенджерах. Злоумышленники распространяют фейковые голосования.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госспецсвязи.
Злоумышленники распространяют в Telegram и других мессенджерах (например, WhatsApp) сообщения по теме голосования за детей, участвующих в конкурсах художественной деятельности (изобразительное, сценическое и т.п.). Людям предлагают перейти по ссылке и якобы авторизироваться, чтобы отдать голос за ребенка.
Специалисты отмечают, что в случае сканирования QR-кода или ввода номера телефона и одноразового кода в аккаунт жертвы будет добавлено постороннее устройство, после чего аккаунт следует считать скомпрометированным.
Похищенные аккаунты мошенники могут использоваться для монетизации разных схем.
Признаки мошеннической атаки:
Что делать, если ваш аккаунт был скомпрометирован:
Украинцам также советуют настраивать в месседжерах многофакторную авторизацию.
Напомним, украинских военных предупредили об опасности хакерских атак на телефоны. За ними стоят российские спецслужбы.
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