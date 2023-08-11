Хакери шпигували за дипломатами чотирьох країн у Білорусі, - Reuters

Як зазначається, близько 15 пристроїв, що належать дипломатам з посольств двох країн Європи, однієї з Південної Азії та однієї з Африки стали об'єктами кібератак.

Згідно з дослідженням, кампанія цифрового шпигунства розпочалася приблизно у 2021 році й триває досі. С

У звіті йдеться, що хакери втручалися в доступ до інтернету своїх жертв, ймовірно, на рівні інтернет-провайдера, що означає, що їх могли обманом змусити завантажити шкідливе програмне забезпечення.

Наразі невідомо, скільки дипломатів стали жертвами цієї кампанії. Але дослідження, яке розкриває "нову та досконалу хакерську команду", яка нібито працює з Білорусі, показує, наскільки дипломати можуть бути вразливими для кібершпигунства.

За словами Білла Марчака з групи інтернет-спостерігачів Citizen Lab, від такого роду хакерських атак важко ухилитися.