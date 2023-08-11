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Хакери шпигували за дипломатами чотирьох країн у Білорусі, - Reuters

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Білорусь, П'ятниця 11 серпня 2023 15:21
Хакери шпигували за дипломатами чотирьох країн у Білорусі, - Reuters Фото: хакери шпигували за дипломатами чотирьох країн у Білорусі (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Група хакерів протягом багатьох років шпигувала за офіційними особами посольств чотирьох країн у Білорусі, зокрема й під час війни в Україні.

Про це йдеться у звіті дослідників безпеки словацької компанії ESET, що спеціалізується на кібербезпеці, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як зазначається, близько 15 пристроїв, що належать дипломатам з посольств двох країн Європи, однієї з Південної Азії та однієї з Африки стали об'єктами кібератак.

Згідно з дослідженням, кампанія цифрового шпигунства розпочалася приблизно у 2021 році й триває досі. С

У звіті йдеться, що хакери втручалися в доступ до інтернету своїх жертв, ймовірно, на рівні інтернет-провайдера, що означає, що їх могли обманом змусити завантажити шкідливе програмне забезпечення.

Наразі невідомо, скільки дипломатів стали жертвами цієї кампанії. Але дослідження, яке розкриває "нову та досконалу хакерську команду", яка нібито працює з Білорусі, показує, наскільки дипломати можуть бути вразливими для кібершпигунства.

За словами Білла Марчака з групи інтернет-спостерігачів Citizen Lab, від такого роду хакерських атак важко ухилитися.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що хакерська група, що базується в Китаї, з метою шпигунства зламала ряд облікових записів електронної пошти, пов'язаних з державними установами в Західній Європі.

А у Німеччині анонсували масштабні навчання, де відпрацьовуватимуть сценарії захисту від кібератак на органи влади.

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