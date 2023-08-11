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Хакеры шпионили за дипломатами четырех стран в Беларуси, - Reuters

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Беларусь, Пятница 11 августа 2023 15:21
Хакеры шпионили за дипломатами четырех стран в Беларуси, - Reuters Фото: хакеры шпионили за дипломатами четырех стран в Беларуси (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Группа хакеров на протяжении многих лет шпионила за официальными лицами посольств четырех стран в Беларуси, в том числе во время войны в Украине.

Об этом говорится в отчете исследователей безопасности словацкой компании ESET, специализирующейся на кибербезопасности, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как отмечается, около 15 устройств, принадлежащих дипломатам из посольств двух стран Европы, одного из Южной Азии и одного из Африки, стали объектами кибератак.

Согласно исследованию, кампания цифрового шпионажа началась примерно в 2021 году и продолжается до сих пор.

В отчете говорится, что хакеры вмешивались в доступ к интернету своих жертв, вероятно, на уровне интернет-провайдера, что означает, что их могли обманом заставить загрузить вредоносное программное обеспечение.

Пока неизвестно, сколько дипломатов стали жертвами этой кампании. Но исследование, раскрывающее "новую и совершенную хакерскую команду", которая якобы работает из Беларуси, показывает, насколько дипломаты могут быть уязвимы для кибершпионажа.

По словам Билла Марчака из группы интернет-наблюдателей Citizen Lab, от такого рода хакерских атак трудно увернуться.

Напомним, ранее мы сообщали, что базирующаяся в Китае хакерская группа с целью шпионажа сломала ряд учетных записей электронной почты, связанных с государственными учреждениями в Западной Европе.

А в Германии анонсировали масштабные учения, где будут отрабатывать сценарии защиты от кибератак на органы власти.

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