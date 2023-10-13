Хакери РФ атакували держустанови Бельгії після візиту Зеленського до Брюсселя, - ЗМІ

Російські хакери влаштували масовану кібератаку на держустанови Бельгії. Причиною цього став нещодавній візит президента України Володимира Зеленського до Брюсселя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на VRT .

"Сайти кількох державних установ Бельгії постраждали від кібератаки. Кібератака розпочалася в четвер і триває досі", - йдеться у повідомленні.

Представник Центру кібербезпеки Бельгії Мігель Де Брюйкер заявив, що атака, ймовірно, є реакцією російських хакерів на підтримку Бельгії Україною.

Які держструктури атакували хакери

У четвер вдень сайти Королівського палацу, федерального прем'єр-міністра, Палати представників і Сенату Бельгії відключилися через атаки. Згодом деякі сайти знову стали доступними.

Зазначається, що сама атака не повністю скінчилася. Щоразу, коли бельгійцям вдається запобігти атаці, вона переміщується в інше місце, використовуючи іншу техніку.

Де Брюйкер сказав, що важливим є те, що жодної конфіденційної інформації не було вкрадено. Злом був лише невеликим знущанням.

Реакція на візит Зеленського

"Усе вказує на діяльність російських хакерів. На зламаному сайті прем'єр-міністра Бельгії в четвер з'явилося повідомлення: "Ми приїжджаємо до Бельгії, щоб знищити сайти, які ненавидять Росію", - йдеться у матеріалі.

Де Брюйкер пояснив, що кілька повідомлень стосуються візиту президента Зеленського в країну та оголошеної військової підтримки з боку Бельгії.

"Це добре відоме явище. У той момент, коли країна вирішує підтримати Україну, вона стає жертвою подібних кібератак на один або кілька днів", - додав представник Центру кібербезпеки Бельгії.

Візит Зеленського до Брюсселя і підтримка з боку Бельгії

Президент України Володимир Зеленський у середу, 11 жовтня, прибув з візитом до Бельгії.

Потім стало відомо, що Бельгія відправить кілька своїх винищувачів F-16 до України у рамках військової допомоги у 2025 році. Також країна візьме участь у навчанні пілотів ЗСУ.

Прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо сказав, що його країна створить для України спеціальний фонд розміром 1,7 млрд євро. Його наповнять податками із заморожених у Бельгії російських активів.