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Хакеры РФ атаковали госучреждения Бельгии после визита Зеленского в Брюссель, - СМИ

Бельгия, Пятница 13 октября 2023 19:28
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Хакеры РФ атаковали госучреждения Бельгии после визита Зеленского в Брюссель, - СМИ Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские хакеры устроили массированную кибератаку на госучреждения Бельгии. Причиной этого стал недавний визит президента Украины Владимира Зеленского в Брюссель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на VRT.

"Сайты нескольких государственных учреждений Бельгии пострадали от кибератаки. Кибератака началась в четверг и продолжается до сих пор", - говорится в сообщении.

Представитель Центра кибербезопасности Бельгии Мигель Де Брюйкер заявил, что атака, вероятно, является реакцией российских хакеров на поддержку Бельгии Украиной.

Какие госструктуры атаковали хакеры

В четверг днем сайты Королевского дворца, федерального премьер-министра, Палаты представителей и Сената Бельгии отключились из-за атак. Впоследствии некоторые сайты снова стали доступными.

Отмечается, что сама атака не полностью закончилась. Каждый раз, когда бельгийцам удается предотвратить атаку, она перемещается в другое место, используя другую технику.

Де Брюйкер сказал, что важно то, что никакой конфиденциальной информации не было украдено. Взлом был лишь небольшим издевательством.

Реакция на визит Зеленского

"Все указывает на деятельность российских хакеров. На взломанном сайте премьер-министра Бельгии в четверг появилось сообщение: "Мы приезжаем в Бельгию, чтобы уничтожить сайты, которые ненавидят Россию", - говорится в материале.

Де Брюйкер пояснил, что несколько сообщений касаются визита президента Зеленского в страну и объявленной военной поддержки со стороны Бельгии.

"Это хорошо известное явление. В тот момент, когда страна решает поддержать Украину, она становится жертвой подобных кибератак на один или несколько дней", - добавил представитель Центра кибербезопасности Бельгии.

Визит Зеленского в Брюссель и поддержка со стороны Бельгии

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 11 октября, прибыл с визитом в Бельгию.

Затем стало известно, что Бельгия отправит несколько своих истребителей F-16 в Украину в рамках военной помощи в 2025 году. Также страна примет участие в обучении пилотов ВСУ.

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо сказал, что его страна создаст для Украины специальный фонд в размере 1,7 млрд евро. Его наполнят налогами с замороженных в Бельгии российских активов.

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