Хакери, пов'язані з КНДР, застосовують нові методи для викрадення криптовалюти, - ЗМІ

Згідно з звітом Кіма Бомі, наукового співробітника Інституту стратегії національної безпеки, за підсумками дев'яти місяців 2023 року Північна Корея вкрала криптовалют на суму близько 340 млн. доларів, що становить 29,6 відсотка від загальної шкоди від крадіжок криптовалют у всьому світі.

Кім пояснив це різким падінням вартості криптовалют на тлі підвищення процентних ставок у США та банкрутства оператора криптовалютної біржі FTX.

"Північна Корея відновлює свій інтерес до атаки на фінансовий сектор", - зазначив Кім.

За його словами, починаючи з минулого року, пов'язані з КНДР хакери намагаються викрадати криптовалюту не лише "простим" зломом онлайн-гаманців, а й через онлайн-відеоігри, а також за допомогою атак програм-вимагачів. Кім також сказав, що Північна Корея, схоже, покладається на російські біржі для переведення в готівку своїх криптовалют.

Кібератаки хакерів КНДР

В останні роки збільшилася кількість крадіжок кібервалюти хакерськими угрупованнями, пов'язаними з Північною Кореєю. Кошти від злому, як правило, вирушають на рахунки для створення та модернізації ядерної зброї КНДР.

Нагадаємо, що хакерська група, яку підтримує уряд Північної Кореї, зламала американську ІТ-компанію і використала її як плацдарм для нападу на криптовалютні компанії.

Хакери зламали JumpCloud в Колорадо і використовували свій доступ до системи, щоб атакувати її клієнтів як криптовалютні компанії.