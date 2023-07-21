ua ru
Пт, 21 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Хакери з КНДР атакували ІТ-компанію зі США, щоб викрасти криптовалюту

Новость на русском →
П'ятниця 21 липня 2023 07:53
Хакери з КНДР атакували ІТ-компанію зі США, щоб викрасти криптовалюту Фото: хакери з Північної Кореї зламали американську ІТ-компанію (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Хакерська група, яка підтримується урядом Північної Кореї, зламала американську ІТ-компанію та використала її як плацдарм для нападу на криптовалютні компанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Хакери зламали JumpCloud в Колорадо та використали свій доступ до системи, щоб атакувати її клієнтів, якими є криптовалютні компанії. Спеціалісти з кібербезпеки CrowdStrike ідентифікували хакерів як Labyrinth Chollima.

Ця хакерська група є однієї із найбільших, які працюють від імені Північної Кореї. Зазначається, що вони працювали на Головне розвідувальне управління КНДР. Аналітична фірма Chainalysis заявила, що минулого року хакери, пов’язані з Північною Кореєю вкрали цифрову готівку приблизно на 1,7 млрд доларів.

Китайські хакери атакували урядові установи в США

Пов'язані з Пекіном хакери в ході шпигунської операції отримали доступ до електронної пошти посла США в Китаї Ніколаса Бернса.

Також, хакерська група Storm-0558 з метою шпигунства зламала ряд облікових записів електронних пошт, пов'язаних з державними установами в Західній Європі. Відомо, що хакери отримали доступ до даних пошт приблизно 25 організацій.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КНДР Кібератака IT-компания криптоіндустрія
NEWS
Загроза теракту на ЗАЕС. Місія МАГАТЕ все ще чекає на доступ до дахів реакторних будівель
Загроза теракту на ЗАЕС. Місія МАГАТЕ все ще чекає на доступ до дахів реакторних будівель
DAILY
Юрій Ігнат: F-16 може приблизити відсоток збиття ракет і дронів над Україною до ста
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Юрій Ігнат: F-16 може приблизити відсоток збиття ракет і дронів над Україною до ста