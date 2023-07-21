Хакери з КНДР атакували ІТ-компанію зі США, щоб викрасти криптовалюту

Хакерська група, яка підтримується урядом Північної Кореї, зламала американську ІТ-компанію та використала її як плацдарм для нападу на криптовалютні компанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Хакери зламали JumpCloud в Колорадо та використали свій доступ до системи, щоб атакувати її клієнтів, якими є криптовалютні компанії. Спеціалісти з кібербезпеки CrowdStrike ідентифікували хакерів як Labyrinth Chollima.

Ця хакерська група є однієї із найбільших, які працюють від імені Північної Кореї. Зазначається, що вони працювали на Головне розвідувальне управління КНДР. Аналітична фірма Chainalysis заявила, що минулого року хакери, пов’язані з Північною Кореєю вкрали цифрову готівку приблизно на 1,7 млрд доларів.

Китайські хакери атакували урядові установи в США

Пов'язані з Пекіном хакери в ході шпигунської операції отримали доступ до електронної пошти посла США в Китаї Ніколаса Бернса.

Також, хакерська група Storm-0558 з метою шпигунства зламала ряд облікових записів електронних пошт, пов'язаних з державними установами в Західній Європі. Відомо, що хакери отримали доступ до даних пошт приблизно 25 організацій.