Хакери, пов'язані з КНДР, викрали понад 100 млн доларів з криптобіржі, - ФБР

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ФБР.

Повідомляється, що лише за 13 січня північнокорейські кіберзлочинці використали протокол конфіденційності під назвою Railgun для відмивання криптовалюти на суму понад 60 мільйонів доларів, вкрадену під час злому у червні минулого року.

За словами ФБР, частина вкраденої криптовалюти згодом була відправлена ​​декільком постачальникам віртуальних активів і конвертована у долари. Крадіжка та відмивання віртуальної валюти Північною Кореєю використовуються для підтримки її програм зі створення балістичних ракет та зброї масового знищення.

У червні минулого року каліфорнійська компанія Harmony заявила, що пограбування зазнав її міст Horizon, який був базовим програмним забезпеченням, що використовується цифровими токенами для передачі криптовалюти між різними блокчейнами.