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Хакери, пов'язані з КНДР, викрали понад 100 млн доларів з криптобіржі, - ФБР

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Середа 25 січня 2023 04:36
Хакери, пов'язані з КНДР, викрали понад 100 млн доларів з криптобіржі, - ФБР Фото: хакери, пов'язані з КНДР, викрали понад 100 млн. доларів (freepik.com)
Автор: Константин Широкун

Група хакерів Lazarus Group, пов'язана з Північною Кореєю, викрала понад 100 млн доларів із американської криптофірми Harmony.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ФБР.

Повідомляється, що лише за 13 січня північнокорейські кіберзлочинці використали протокол конфіденційності під назвою Railgun для відмивання криптовалюти на суму понад 60 мільйонів доларів, вкрадену під час злому у червні минулого року.

За словами ФБР, частина вкраденої криптовалюти згодом була відправлена ​​декільком постачальникам віртуальних активів і конвертована у долари. Крадіжка та відмивання віртуальної валюти Північною Кореєю використовуються для підтримки її програм зі створення балістичних ракет та зброї масового знищення.

У червні минулого року каліфорнійська компанія Harmony заявила, що пограбування зазнав її міст Horizon, який був базовим програмним забезпеченням, що використовується цифровими токенами для передачі криптовалюти між різними блокчейнами.

Раніше ми писали, що іранські хакери зламали мережу неназваної федеральної урядової агенції Сполучених штатів Америки та викрали паролі в мережі, встановивши програмне забезпечення для генерації криптовалюти.

Також раніше повідомлялося, що австралійська поліція звинуватила російських хакерів у масштабній кібератаці.

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криптоіндустрія ФБР КНДР Сполучені Штати Америки
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