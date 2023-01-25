Хакеры, связанные с КНДР, похитили более 100 млн долларов с криптобиржи, - ФБР

Группа хакеров Lazarus Group, связанная с Северной Кореей, похитила более 100 млн долларов из американской криптофирмы Harmony.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ФБР.

Сообщается, что только за 13 января северокорейские киберпреступники использовали протокол конфиденциальности под названием Railgun для отмывания криптовалюты на сумму более 60 миллионов долларов, украденной во время взлома в июне прошлого года.

По словам ФБР, часть украденной криптовалюты впоследствии была отправлена ​​нескольким поставщикам виртуальных активов и конвертирована в доллары. Кража и отмывание виртуальной валюты Северной Кореей используются для поддержки ее программ по созданию баллистических ракет и оружия массового уничтожения.

В июне прошлого года калифорнийская компания Harmony заявила, что ограблению подвергся ее мост Horizon, который был базовым программным обеспечением, используемым цифровыми токенами для передачи криптовалюты между различными блокчейнами.