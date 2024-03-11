Хакери перехопили листування голови Держдуми РФ з Путіним (фото)

Так, листування активісти "Кібер Спротиву" перехопили завдяки зламу одного з наукових співробітників Інституту наукової інформації з суспільних наук Романа Сєйткалієва, який є помічником директора цього Інституту. Через пошту Сєйткалієва проходять документи, які стосуються діяльності всього Інституту.

"Саме на цій пошті, в переписці між Сейткалієвим та старшим науковим співробітником інституту Юрієм Пущаєвим є лист Володіна президенту РФ Володимиру Путіну із пропозиціями впроваджувати концепцію "дезахіднизаціі" у РФ після "виборів", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, з листа Володіна відомо, що ніхто у правлячих колах Росії не сумнівається у переобранні Путіна, і ще в листопаді-грудні минулого року російська влада формувала плани на післявиборчий період, адже сам лист датований 30 листопада, а відповідь Путіна надходить 12 грудня 2023 року.

В листі серед тиражування пропаганди вказується, що Росія потребує трансформації і заходів, які посилять її перед майбутніми викликами. Зокрема, пропонується дивна "дезахіднізація", яка передбачає:

посилення одержавлення економіки, коли всі сировинні галузі переходять у власність держави;

суверенізація науки, культури і мистецтва, підвищення в їхньому розвитку ролі держави;

посилення цензури, зокрема на ТБ і в Інтернеті;

вирішення питання опозиційних рухів.

За словами Володіна, комітети Держдуми РФ готові підтримати ініціативу і розпочати напрацювання законопроєктів.

Лист Володіна базується саме на концепції, яку підготував вище вказаний Інститут. Згідно з нею, виклики, що постали перед Росією, схожі із викликами так званої "великої вітчизняної війни".

"Йдеться, що підтримка Заходом України затягує швидке завершення "спеціальної військової операції", що Захід розглядає Україну як обʼєкт інвестицій і вклав вже стільки грошей, що ніколи не відступить", - додають в "Спротиві", цитуючи текст листування.

Вибори у Росії

У Росії вибори президента триватимуть три дні - з 15 по 17 березня 2024 року. 8 грудня 2023 року глава Кремля Володимир Путін офіційно заявив про намір знову переобиратися.

Як писало Reuters, у такому разі Путін зможе залишатися при владі щонайменше до 2030 року. Причому прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков уже заявив, що Путіна переобирають із результатом у 90% голосів.