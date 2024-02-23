Хакери отримали дані генерала РФ, які допомогли знищити російські засоби стеження
Хактивісти КіберСпротиву разом зі спільнотою KibOrg зламали електронну скриньку російського генерал-майора. Завдяки отриманим даним Силам спеціальних операцій України вдалось знищити засоби стеження РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
Так, хакери отримали доступ до даних генерал-майора Несьомова Алєксея.
"Генерал-майор засвітив не лише документи з координатами комплексів спостереження "Муром-М", але і список виродків, які зараз керують легіонами орків на Запорізькому напрямку. ...Коли їх фото на сайті Миротворця доповниться чорною стрічкою - тепер лише питання часу", - зазначають у повідомленні.
Як інформують у ЦНС, інформацією скористалися бійці ССО, які знищили ворожі "Муроми".
Кібератаки на Росію
З початку повномасштабної війни українські IT атакують сайти великих російських банків, а також держустанов. Зупиняли роботу сайти Міноборони Росії, Роскомнагляду та Росавіації. Великі та державні (пропагандистські) ЗМІ також припинили роботу через атаки "хакерів".
Нещодавно українська IТ-армія зупинила роботу великих аеропортів Росії. У пропагандистських ЗМІ заявляли про DDoS-атаку.
Крім того, в новорічну ніч українська IТ-Армія зупинила роботу платіжних терміналів Російської Федерації.
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