Хакери отримали дані генерала РФ, які допомогли знищити російські засоби стеження

Хактивісти КіберСпротиву разом зі спільнотою KibOrg зламали електронну скриньку російського генерал-майора. Завдяки отриманим даним Силам спеціальних операцій України вдалось знищити засоби стеження РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Так, хакери отримали доступ до даних генерал-майора Несьомова Алєксея. "Генерал-майор засвітив не лише документи з координатами комплексів спостереження "Муром-М", але і список виродків, які зараз керують легіонами орків на Запорізькому напрямку. ...Коли їх фото на сайті Миротворця доповниться чорною стрічкою - тепер лише питання часу", - зазначають у повідомленні. Як інформують у ЦНС, інформацією скористалися бійці ССО, які знищили ворожі "Муроми".