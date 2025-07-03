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Хакеры пытаются "положить" сайт РБК-Украина: что известно

Киев, Четверг 03 июля 2025 19:08
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Хакеры пытаются "положить" сайт РБК-Украина: что известно Иллюстративное фото: хакеры атакуют сайт РБК-Украина (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Хакеры активно пытаются атаковать сайт РБК-Украина и нарушить его работу. Такая ситуация наблюдается уже более недели.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Активные атаки на РБК-Украина начались с 24 июня и продолжаются до сих пор. Сайт пытаются "положить" путем DDoS-атак.

DDoS-атаки - это хакерские атаки с целью довести систему до отказа. То есть создание таких условий, при которых пользователи, а в данном случае читатели РБК-Украина, не смогут получить доступ к сайту либо этот доступ будет затруднен.

По состоянию на 18:45 график DDoS-запросов выглядит следующим образом:

Хакеры пытаются &quot;положить&quot; сайт РБК-Украина: что известно

РБК-Украина удается успешно отбивать DDoS-атаки и сохранять доступ к своим серверам. Но хакеры подбирают всевозможные варианты, как "положить" сайт, ищут обходные пути, но мы снова находим новые решения для блокировок.

Что касается проблем для читателей, то они могут подвергаться процедурам проверки на реального пользователя, что они не боты (как изображено на рисунке ниже).

Хакеры пытаются &quot;положить&quot; сайт РБК-Украина: что известно

На данный момент известно, что за атаками стоит кибергруппировка iEM Group. Название удалось выяснить из пути, откуда они атакуют. Информации о группировке iEM Group в открытых источниках почти нет. Весной она якобы брала ответственность за DDoS-атаки на российские системы и серверы.

К слову, в случае проблем с сайтом новости всегда можно читать в наших соцсетях - Telegram и Facebook.

К слову, в декабре прошлого года хакеры совершили самую массовую атаку на государственные реестры Украины.

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