Хакери можуть захопити комп’ютер ще до запуску Windows: баг 16 років ховався у прошивці

Чим загрожує вразливість у прошивках?

Проблема захована у кодовій базі TianoCore EDK II, яку постачальники обладнання та хмарні провайдери використовують для створення UEFI. Саме цей інтерфейс запускається під час включення пристрою ще до завантаження операційної системи.

У чому полягає небезпека:

шкідливий код виконується у процесорі на найвищому рівні привілеїв Ring 0;

атака відбувається до активації Secure Boot та криптографічного модуля TPM;

зловмисники отримують можливість обійти шифрування дисків та встановити додаткові шкідливі модулі;

вразливість залишалася непоміченою у коді протягом 16 років.

Критичний баг виявили дослідники з Anthropic і Google.

Через передчасну публікацію виправлення компанією AMI інформація про вразливість стала публічною раніше запланованого терміну, і це створює ризики швидкої розробки експлойтів хакерами.

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Механізм атаки та масштаби загрози

Проблема виникає під час запуску серверів через локальну мережу: спеціальний компонент прошивки UEFI обробляє мережеві повідомлення, але належно не перевіряє їхній розмір.

Через це зловмисник, який має доступ до мережі, може надіслати спеціально сформовані дані, пошкодити пам’ять пристрою та порушити його роботу ще до запуску операційної системи.

Звичайним домашнім комп’ютерам ця вразливість не загрожує, якщо вони завантажуються зі свого SSD або жорсткого диска. Ризик стосується передусім корпоративних серверів і дата-центрів, де пристрої запускаються через мережу за допомогою технології PXE.

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Складність оновлення та реакція компаній

Фахівці наголошують: вразливість CVE-2026-97631 може стати черговою "вічною" проблемою для систем, які зняті з обслуговування, адже оновлення UEFI у мільйонах пристроїв від тисяч виробників є складним і тривалим процесом.

Представники компанії Intel вже повідомили, що їхні комерційні продукти під підтримкою не містять вразливого коду за замовчуванням, проте він міг бути інтегрований безпосередньо виробниками материнських плат.

Компанія Arm також заявила, що проблема напряму не стосується її продуктів.

Адміністраторам серверних систем рекомендують тимчасово вимкнути мережеве завантаження PXE, якщо воно не використовується, та стежити за випуском оновлень прошивок від виробників обладнання.