Хакери зламали магазин Нацбанку: які дані клієнтів під загрозою

"Потенційно зловмисники могли отримати доступ до персональної інформації користувачів інтернет-магазину, а саме: ім'я/прізвище, номер телефону, e-mail, адреса доставки нумізматичної продукції", - попередили в НБУ.

Також у Нацбанку запевнили, що фінансові дані - реквізити платіжних карток, інша конфіденційна інформація, пов'язана з банківськими операціями - залишаються в безпеці.

Чому атакували підрядника

У НБУ пояснили, що хакери використовували тактику Supply chain-атаки (атака на ланцюг постачання), намагаючись знайти слабку ланку поза банком. Однак, завдяки захищеній архітектурі, інцидент не вплинув на роботу самого Нацбанку.

Як не стати жертвою фішингу

Оскільки контактні дані могли бути вкрадені, зловмисники можуть почати розсилати фальшиві повідомлення від імені банку.

НБУ застерігає: його працівники ніколи не дзвонять телефоном для уточнення даних карток і не надсилають посилань для "термінової верифікації" або підтвердження даних.