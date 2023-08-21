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Хакери з КНДР намагалися зірвати навчання між США та Південною Кореєю, - Reuters

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Понеділок 21 серпня 2023 06:05
Хакери з КНДР намагалися зірвати навчання між США та Південною Кореєю, - Reuters Фото: хакери з КНДР намагалися зірвати навчання між США та Південною Кореєю (freepik.com)
Автор: Константин Широкун

Північнокорейські хакери атакували центр управління спільних військових навчань США та Південної Кореї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Південнокорейські і американські війська в понеділок почнуть 11-денні літні навчання Ulchi Freedom Guardian, щоб підвищити свою здатність реагувати на ядерні і ракетні загрози Північної Кореї, що розвиваються.

Хакери, які намагалися зламати базу даних навчань, пов'язані із північнокорейською групою, яку дослідники називають Kimsuky.

"Було підтверджено, що військову інформацію не вкрали", - йдеться в заяві поліції Південної Кореї.

За словами дослідників, хакери Kimsuky вже давно використовують електронні листи для цільового фішингу, які обманом змушують цілі повідомляти паролі, натискати на вкладення або посилання, які завантажують зловмисне програмне забезпечення.

Південнокорейська поліція та військові США провели спільне розслідування та виявили, що IP-адреса, використана при спробі злому, збігається з адресою, ідентифікованою у 2014 році при зламі оператора ядерного реактора Південної Кореї.

Хакерські атаки угруповань, які пов'язують із КНДР

Хакери з КНДР регулярно атакують бази даних та сайти з метою дізнатися секретну інформацію, чи отримати кошти шляхом шантажу, чи злому.

Так, у липні хакерська група, яку підтримує уряд Північної Кореї, зламала американську ІТ-компанію і використовувала її як плацдарм для нападу на криптовалютні компанії.

Також, хакерська група Storm-0558 раніше з метою шпигунства зламала ряд облікових записів електронних пошт, пов'язаних з державними установами в Західній Європі. Відомо, що хакери отримали доступ до цих пошт приблизно 25 організацій.

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