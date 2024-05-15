Хакери КНДР крадуть криптовалюту на мільйони доларів і успішно відмивають, - Reuters

Спостерігачі ООН за санкціями повідомили Комітету з санкцій Ради Безпеки, що вони розслідували 97 кібератак Північної Кореї на криптовалютні компанії в період з 2017 по 2024 рік, вартість яких оцінюється приблизно в 3,6 мільярда доларів.

Звіт, поданий в Радбез, включає атаку наприкінці минулого року, коли 147,5 мільйонів доларів було викрадено з криптовалютної біржі HTX.

Експерти заявили, що лише у 2024 році вони спостерігали за "11 крадіжками криптовалюти... на суму 54,7 мільйона доларів", додавши, що багато з них "можливо, були здійснені ІТ-працівниками КНДР, випадково найнятими невеликими компаніями, пов’язаними з криптовалютою".

Спостерігачі повідомили, що, за даними держав-членів ООН і приватних компаній, північнокорейські ІТ-працівники, які працюють за кордоном, приносять «значний дохід для країни».

Перешкоди у роботі спостерігачів з боку Росії

Спостерігачі ООН за санкціями були розпущені наприкінці квітня після того, як Росія наклала вето на щорічне продовження їхнього мандату. Деякі з моніторів надіслали незавершену роботу, яку в п’ятницю надали комітету Ради з санкцій щодо Північної Кореї.

Традиційно звіти спостерігачів за санкціями спочатку погоджуються всіма вісьмома членами Радбезу. Незавершена робота, подана до комітету, не пройшла цей процес.

Спостерігачі заявили, що вони розслідували повідомлення New York Times від 6 лютого про те, що Росія розблокувала 9 млн із 30 млн доларів заморожених північнокорейських активів і дозволила Пхеньяну відкрити рахунок у російському банку в Південній Осетії, щоб отримати кращий доступ до міжнародних банківських мереж.

Торгівля зброєю між РФ і КНДР