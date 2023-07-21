UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Хакери з КНДР атакували ІТ-компанію зі США, щоб викрасти криптовалюту

Фото: хакери з Північної Кореї зламали американську ІТ-компанію (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Хакерська група, яка підтримується урядом Північної Кореї, зламала американську ІТ-компанію та використала її як плацдарм для нападу на криптовалютні компанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Хакери зламали JumpCloud в Колорадо та використали свій доступ до системи, щоб атакувати її клієнтів, якими є криптовалютні компанії. Спеціалісти з кібербезпеки CrowdStrike ідентифікували хакерів як Labyrinth Chollima.

Ця хакерська група є однієї із найбільших, які працюють від імені Північної Кореї. Зазначається, що вони працювали на Головне розвідувальне управління КНДР. Аналітична фірма Chainalysis заявила, що минулого року хакери, пов’язані з Північною Кореєю вкрали цифрову готівку приблизно на 1,7 млрд доларів.

Китайські хакери атакували урядові установи в США

Пов'язані з Пекіном хакери в ході шпигунської операції отримали доступ до електронної пошти посла США в Китаї Ніколаса Бернса.

Також, хакерська група Storm-0558 з метою шпигунства зламала ряд облікових записів електронних пошт, пов'язаних з державними установами в Західній Європі. Відомо, що хакери отримали доступ до даних пошт приблизно 25 організацій.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КНДРКібератакаIT-компаниякриптоіндустрія