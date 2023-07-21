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Хакеры из КНДР атаковали ИТ-компанию из США, чтобы похитить криптовалюту

Фото: хакеры из Северной Кореи сломали американскую ИТ-компанию (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Хакерская группа, поддерживаемая правительством Северной Кореи, взломала американскую ИТ-компанию и использовала ее в качестве плацдарма для нападения на криптовалютные компании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Хакеры сломали JumpCloud в Колорадо и использовали свой доступ к системе, чтобы атаковать ее клиентов, как криптовалютные компании. Специалисты по кибербезопасности CrowdStrike идентифицировали хакеров как Labyrinth Chollima.

Эта хакерская группа является одной из самых крупных, работающих от имени Северной Кореи. Отмечается, что они работали на Главном разведывательном управлении КНДР. Аналитическая фирма Chainalysis заявила, что в прошлом году хакеры, связанные с Северной Кореей украли цифровую наличность примерно на 1,7 млрд долларов.

Китайские хакеры атаковали правительственные учреждения в США

Связанные с Пекином хакеры в ходе шпионской операции получили доступ к электронной почте посла США в Китае Николасе Бернсе.

Также, хакерская группа Storm-0558 с целью шпионажа сломала ряд аккаунтов электронных почт, связанных с государственными учреждениями в Западной Европе. Известно, что хакеры получили доступ к данным почтам примерно 25 организаций.

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