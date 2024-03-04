Хакери ГУР "зламали" сервери Міноборони Росії: фото секретних документів

Хакери ГУР "зламали" сервери Міноборони Росії (t.me/DIUkraine)



Аналіз отриманих даних, зокрема, допоміг ідентифікувати генералітет, інших високих керівників структурних підрозділів МО РФ, а ще заступників, помічників, спеціалістів усіх, хто використовував софт для електронного документообігу під назвою "Бюрократъ".

"У розпорядженні воєнної розвідки України, наприклад, опинилась службова документація заступника міністра оборони РФ - Тимура Іванова. Цей заступник Шойґу відіграв важливу роль у тому, що кібератака стала успішною", - констатували у ГУР.

Не перша атака

Нещодавно українські хакери атакували найбільший інтернет-портал Росії Mail.ru. Частина користувачів втратила доступ до своїх облікових записів. Крім того, у грудні 2023 року українські хакери зупинили роботу однієї з найбільших ERP-систем 1С-Рарус. Її використовують для бухгалтерських послуг.

Зазначимо, що IT-армія України розпочала свою роботу на третій день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. За цей час наші хакери атакували понад 4 тисячі ресурсів країни-окупанта.