UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Хакери ГУР "зламали" сервери Міноборони Росії: фото секретних документів

Фото: хакери ГУР "зламали" сервери Міноборони Росії (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Хакери Головного управління розвідки (ГУР) влаштували маштабну DDoS-атаку на сервери Міноборони Росії. Вони отримали доступ до маства даних та документів, в тому числі і секретних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР.

"Кіберфахівці ГУР МО України реалізували чергову успішну спецоперацію проти держави-агресора росії - у результаті DDoS-атаки вдалось отримати доступ до серверів Міністерства оборони РФ", - йдеться у повідомленні.
 
Тепер, як зазначають розвідники, українська спецслужба володіє програмним забезпеченням для захисту інформації та шифрування, яке використовувало МО РФ, а також - масивом секретної службової документації російського міністерства.
 
"Йдеться про накази, звіти, розпорядження, доповіді та інші документи, які циркулювали між понад 2000 структурних одиниць силового відомства Росії. Одержана інформація дозволяє встановити повну будову системи російського Міноборони та його ланок", - додають у відомстві.

Хакери ГУР "зламали" сервери Міноборони Росії (t.me/DIUkraine)
 
 
Аналіз отриманих даних, зокрема, допоміг ідентифікувати генералітет, інших високих керівників структурних підрозділів МО РФ, а ще заступників, помічників, спеціалістів усіх, хто використовував софт для електронного документообігу під назвою "Бюрократъ".
 
"У розпорядженні воєнної розвідки України, наприклад, опинилась службова документація заступника міністра оборони РФ - Тимура Іванова. Цей заступник Шойґу відіграв важливу роль у тому, що кібератака стала успішною", - констатували у ГУР.

Не перша атака

Нещодавно українські хакери атакували найбільший інтернет-портал Росії Mail.ru. Частина користувачів втратила доступ до своїх облікових записів. Крім того, у грудні 2023 року українські хакери зупинили роботу однієї з найбільших ERP-систем 1С-Рарус. Її використовують для бухгалтерських послуг.

Зазначимо, що IT-армія України розпочала свою роботу на третій день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. За цей час наші хакери атакували понад 4 тисячі ресурсів країни-окупанта.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство оборони РФРосійська ФедераціяГУР