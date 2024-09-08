Хакери ГУР атакували російські компанії, причетні до виробництва зброї

Передісторія

Джерела РБК-Україна повідомили, що 7 вересня фахівці ГУР провели кібератаку на низку російських ресурсів. Це сталося у День воєнної розвідки України.

Зазначалося, що ця кібератака є продовженням серії зламів ворожих веб-ресурсів та серверів. Проте цього разі українські кіберфахівці також "привітали" росіян з Днем воєнної розвідки і розмістили на ворожих ресурсах відповідну листівку.

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