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Хакери ГУР атакували російські компанії, причетні до виробництва зброї

Фото: ГУР атакувало російські компанії, причетні до виробництва зброї (freepik com)
Автор: Наталія Юрченко

Фахівці Головного управління розвідки Міноборони атакували низку російських компаній. Вони причетні до виробництва зброї та розбудови об’єктів військової інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР.

Як зазначають у розвідці, під ударом опинились підприємства, які виготовляють елементи для радіоелектронної бази, інших запчастин для російської зброї, обладнання для обробки металів. Також постраждали ресурси компаній, які беруть участь в розбудові об’єктів військової інфраструктури Росії.

 

Серед атакованих підприємтва "СМКомплект ЕК", "КрістЕлКом", "КонтурНИИРС", "Чіп-проф", "Челябінський завод промислової модернізації", "Сібінструмент", "Смєтка.ру" та низка інших. Крім того, був атакований пропагандистський  "Сімферопольський форум". 

Фахівці ГУР отримали доступ до 14 серверів, знищили внутрішню інфраструктуру атакованих цілей шляхом стирання системних файлів, баз даних та резервних копій.

 

t.me/DIUkraine

 

Передісторія

Джерела РБК-Україна повідомили, що 7 вересня фахівці ГУР провели кібератаку на низку російських ресурсів. Це сталося у День воєнної розвідки України.

Зазначалося, що ця кібератака є продовженням серії зламів ворожих веб-ресурсів та серверів. Проте цього разі українські кіберфахівці також "привітали" росіян з Днем воєнної розвідки і розмістили на ворожих ресурсах відповідну листівку.

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