Хакеры ГУР атаковали российские компании, причастные к производству оружия

Предыстория

Источники РБК-Украина сообщили, что 7 сентября специалисты ГУР провели кибератаку на ряд российских ресурсов. Это произошло в День военной разведки Украины.

Отмечалось, что эта кибератака является продолжением серии изломов вражеских веб-ресурсов и серверов. Однако в этом раз украинские киберспециалисты также "поздравили" россиян с Днем военной разведки и разместили на вражеских ресурсах соответствующую открытку.

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