Хакери "АТЕШ" атакували важливий ресурс окупантів у Криму: деталі операції
Хакери "Кібер АТЕШ" атакували головний ресурс для продажу квитків у тимчасово окупованому Криму - Kassa24.ru. Через нього поширюється пропагандистський "культурний" порядок денний російських загарбників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram партизанського руху "АТЕШ".
"До 9 травня - дня, який колись був символом закінчення війни, - ми поклали сайт Kassa24.ru. Це головний квитковий ресурс у Криму, через який поширюється пропагандистський "культурний" порядок денний окупантів", - йдеться в повідомленні.
Як зазначили партизани, у руках путінського режиму навіть "День перемоги" став інструментом зомбування. З пам'яті про справжній подвиг зробили засіб мілітаризації населення і виправдання нової злочинної війни.
"Путін, як і Гітлер, сіє смерть під прикриттям "вищих цілей". Ми боремося не тільки з армією, а й з її ідеологічною машиною. І якщо вони думають, що можуть на окупованих українських територіях влаштовувати паради та вистави, - нехай готуються, що вся їхня цифрова вітрина буде зруйнована", - наголосили в "АТЕШ".
Фото: хакери атакували сайт Kassa24.ru (t.me/atesh_ua)
Кібератаки на російські сервіси
Нагадаємо, нещодавно кіберфахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони України атакували сервери російських провайдерів внаслідок чого тисячі росіян залишились без інтернету.
Також кіберфахівці ГУР атакували інфраструктуру головного підрядника російського "Газпрому", компанію "Газстройпром". Компанія бере участь в забезпеченні російської агресії проти України.
У січні фахівці ГУР атакували російський нафтовий сектор. Головною ціллю були сервіси компанії "Лукойл".
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