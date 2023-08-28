Хакери атакували органи юстиції та нотаріусів в Україні

Хакери атакували органи юстиції та нотаріату України. Вони розповсюджують електронні листи зі шкідливою програмою AsyncRAT.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держспецзв’язку.

За даними відомства хакери розповсюджують електронні листи із вкладеннями у вигляді BZIP, GZIP чи RAR-архіву. Відкриття файлу призводить до ураження комп’ютера шкідливою програмою AsyncRAT. Вона надає віддалений доступ до пристрою.

Варто зауважити, що небезпечні листи мають специфічні теми та назви файлів.

Наприклад:

Лист відділу з питань нотаріату у Дніпропетровській області.rar;

Лист до відома та виконання.cmd;

Лист МЮУ для доведення до відома та врахування в роботі.exe.bzip.

Це свідчить про те, що головні цілі зловмисників - українські органи юстиції та нотаріату.

"CERT-UA відстежує зловмисну активність від першого кварталу 2023 року за ідентифікатором UAC-0173. Не виключено, що вона може бути пов’язана з діяльністю UAC-0007 (BlackNotary - так звані "чорні" нотаріуси)", - сказано у повідомленні.

Кібератаки на Україну

Від початку повномасштабного вторгнення Росії значно зросла кількість кібератак на українців. Найчастіше їх здійснювали саме росіяни.

Наприклад, у квітні ЗМІ повідомили, що російські хакери отримали доступ до приватних камер спостереження в українських кав'ярнях, щоб збирати розвідувальну інформацію про конвої з гуманітарною допомогою, які проїжджають повз них.

Також стало відомо, що протягом 2022–2023 років хакери шпигували за комп'ютерами редакторів українських ЗМІ та державних організацій.

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