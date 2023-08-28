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Хакеры атаковали органы юстиции и нотариусов в Украине

Понедельник 28 августа 2023 18:14
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Хакеры атаковали органы юстиции и нотариусов в Украине Фото: президент Владимир Зеленский (freepik.com)
Автор: Наталья Кава

Хакеры атаковали органы юстиции и нотариата Украины. Они распространяют электронные письма с вредоносной программой AsyncRAT.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госспецсвязи.

По данным ведомства, хакеры распространяют электронные письма с вложениями в виде BZIP, GZIP или RAR-архива. Открытие файла приводит к поражению компьютера вредоносной программой AsyncRAT. Она предоставляет удаленный доступ к устройству.

Следует отметить, что опасные письма имеют специфические темы и названия файлов.

К примеру:

  • Письмо отдела по нотариату в Днепропетровской области.rar;
  • Письмо к сведению и исполнению.cmd;
  • Письмо МЮУ для уведомления и учета в работе.exe.bzip.

Это свидетельствует о том, что главные цели злоумышленников – украинские органы юстиции и нотариата.

"CERT-UA отслеживает злонамеренную активность с первого квартала 2023 года по идентификатору UAC-0173. Не исключено, что она может быть связана с деятельностью UAC-0007 (BlackNotary - так называемые "черные" нотариусы)", - говорится в сообщении.

Кибератаки на Украине

С начала полномасштабного вторжения России значительно выросло количество кибератак на украинцев. Чаще всего их осуществляли именно русские.

Например, в апреле СМИ сообщили, что российские хакеры получили доступ к частным камерам наблюдения в украинских кафе, чтобы собирать разведывательную информацию о проезжающих мимо конвоях с гуманитарной помощью.

Также стало известно, что в течение 2022-2023 годов хакеры шпионили за компьютерами редакторов украинских СМИ и государственных организаций.

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Госспецсвязи
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