UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Хакер зламав криптогаманці ФСБ РФ та передав кошти на ЗСУ

Фото: невідомий хакер взламав криптогаманці ФСБ РФ (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Невідомий хакер викрив сотні криптогаманців, які контролювали ФСБ та розвідка Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CoinDesk.

Невідомий використав функцію за допомогою якої документуються транзакції в блокчейні біткойна, щоб знайти гаманці російських спецслужб.

Дві адреси взломаних хакером криптогаманців були пов'язані з атакою на американську IT-компанію Solarwinds у 2020 році, через яку постраждали понад 200 організацій. У США її вважають однією з найсерйозніших, що призвела до витоку даних із низки американських відомств.

Третій криптогаманець використовували для оплати серверів, задіяних у кампанії дезінформації під час президентських виборів у США в 2016 році.

Хакер знищив біткойни зі знайдених гаманців на 300 тисяч доларів. Але після російського вторгнення в Україну він став пересилати криптовалюту в гаманці, які відкрив уряд України для збору коштів на боротьбу з російською агресією, зазначили в Chainalysis.

"Ця людина могла проникнути в структуру хакерів, які працюють на росію, або могла бути співробітником російських спецслужб, яка перейшла на іншу сторону", - йдеться у звіті Chainalysis.

Нагадаємо, хакери зламали трансляцію експертної конференції Росії та Ірану і пригрозили її учасникам, що за ними "прийде СБУ".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ФСББіткоінкриптоіндустрія