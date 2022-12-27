Хакер заявив про викрадення даних 400 млн користувачів Twitter. Пропонує Маску угоду
Невідомий хакер під ніком Рюші, шантажує Ілона Маска стверджуючи, що володіє даними 400 мільйонів користувачів Twitter, які було отримані через уже виправлену вразливість соцмережі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Security affairs.
"Твіттер або Ілон Маск, якщо ви читаєте це, ви вже ризикуєте отримати штраф.. Ваш найкращий варіант уникнути сплати штрафів за порушення GDPR у розмірі 276 мільйонів доларів, як це зробив Facebook - викупити ці дані", - написав хакер на форумі.
Зловмисник також зробив посилання на публікацію, в якій пояснює, як інші загрозливі особи можуть зловживати цими даними.
BREAKING: Hudson Rock discovered a credible threat actor is selling 400,000,000 Twitter users data.— Hudson Rock (@RockHudsonRock) December 24, 2022
The private database contains devastating amounts of information including emails and phone numbers of high profile users such as AOC, Kevin O'Leary, Vitalik Buterin & more (1/2). pic.twitter.com/wQU5LLQeE1
Його повідомлення на форумі спочатку містило зразки даних тридцяти семи знаменитостей, політиків, журналістів, корпорацій і державних установ, включаючи:
- Александрію Окасіо-Кортес;
- Дональда Трампа-молодшого;
- Марка Кубу;
- Кевіна О'Лірі;
- Пірса Моргана та інших.
Пізніше ж, стався витік більшої вибірки, в результаті якого оприлюднили 1000 профілів користувачів Twitter.
Нагадаємо, Ілон Маск розповів, чи загрожує банкрутство соціальній мережі Twitter.
Раніше ми писали, що новий власник Twitter та мільярдер Ілон Маск дав доручення видалити із соцмережі функцію, яка допомагала запобігати самогубствам. Проте після того, як деякі користувачі та групи із захисту прав споживачів розкритикували Маска, він повернув функцію до Twitter.
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