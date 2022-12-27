ua ru
Вт, 27 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Хакер заявив про викрадення даних 400 млн користувачів Twitter. Пропонує Маску угоду

Новость на русском →
Вівторок 27 грудня 2022 20:11
Хакер заявив про викрадення даних 400 млн користувачів Twitter. Пропонує Маску угоду Фото: невідомий хакер в мережі оголосив про викрадення даних 400 млн користувачів Twitter (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Невідомий хакер під ніком Рюші, шантажує Ілона Маска стверджуючи, що володіє даними 400 мільйонів користувачів Twitter, які було отримані через уже виправлену вразливість соцмережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Security affairs.

"Твіттер або Ілон Маск, якщо ви читаєте це, ви вже ризикуєте отримати штраф.. Ваш найкращий варіант уникнути сплати штрафів за порушення GDPR у розмірі 276 мільйонів доларів, як це зробив Facebook - викупити ці дані", - написав хакер на форумі.

Зловмисник також зробив посилання на публікацію, в якій пояснює, як інші загрозливі особи можуть зловживати цими даними.

Його повідомлення на форумі спочатку містило зразки даних тридцяти семи знаменитостей, політиків, журналістів, корпорацій і державних установ, включаючи:

  • Александрію Окасіо-Кортес;
  • Дональда Трампа-молодшого;
  • Марка Кубу;
  • Кевіна О'Лірі;
  • Пірса Моргана та інших.

Пізніше ж, стався витік більшої вибірки, в результаті якого оприлюднили 1000 профілів користувачів Twitter.

Нагадаємо, Ілон Маск розповів, чи загрожує банкрутство соціальній мережі Twitter.

Раніше ми писали, що новий власник Twitter та мільярдер Ілон Маск дав доручення видалити із соцмережі функцію, яка допомагала запобігати самогубствам. Проте після того, як деякі користувачі та групи із захисту прав споживачів розкритикували Маска, він повернув функцію до Twitter.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Twitter Илон Маск
NEWS
ЗСУ відбили 8 атак росіян у двох областях, - Генштаб
ЗСУ відбили 8 атак росіян у двох областях, - Генштаб
DAILY
Команда воєнного часу. Що відбувається в оточенні Володимира Зеленського
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Команда воєнного часу. Що відбувається в оточенні Володимира Зеленського