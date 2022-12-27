Хакер заявил о похищении данных 400 млн пользователей Twitter. Предлагает Маску сделку

Неизвестный хакер под ником Рюши, шантажирует Илона Маска, утверждая, что владеет данными 400 миллионов пользователей Twitter, которые были получены из-за уже исправленной уязвимости соцсети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Security affairs .

"Твиттер или Илон Маск, если вы читаете это, вы уже рискуете получить штраф... Ваш лучший вариант избежать уплаты штрафов за нарушение GDPR в размере 276 миллионов долларов США, как это сделал Facebook - выкупить эти данные", - написал хакер на форуме.

Злоумышленник также сделал ссылку на публикацию, в которой объясняет, как другие угрожающие лица могут злоупотреблять этими данными.

BREAKING: Hudson Rock воспроизвести credible threat actor is selling 400,000,000 Twitter users data.



Приватные databázи содержат разрушительность информации, включая электронную почту и телефонные номера с высокими profile пользователей, как AOC, Kevin O'Leary, Vitalik Buterin & more (1/2). pic.twitter.com/wQU5LLQeE1 — Hudson Rock (@RockHudsonRock) December 24, 2022

Его сообщение на форуме первоначально содержало образцы данных тридцати семи знаменитостей, политиков, журналистов, корпораций и государственных учреждений, включая:

Александрию Окасио-Кортес;

Дональда Трампа-младшего;

Марка Кубу;

Кевина О'Лири;

Пирса Моргана и других.