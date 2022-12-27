Хакер заявил о похищении данных 400 млн пользователей Twitter. Предлагает Маску сделку
Неизвестный хакер под ником Рюши, шантажирует Илона Маска, утверждая, что владеет данными 400 миллионов пользователей Twitter, которые были получены из-за уже исправленной уязвимости соцсети.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Security affairs .
"Твиттер или Илон Маск, если вы читаете это, вы уже рискуете получить штраф... Ваш лучший вариант избежать уплаты штрафов за нарушение GDPR в размере 276 миллионов долларов США, как это сделал Facebook - выкупить эти данные", - написал хакер на форуме.
Злоумышленник также сделал ссылку на публикацию, в которой объясняет, как другие угрожающие лица могут злоупотреблять этими данными.
BREAKING: Hudson Rock воспроизвести credible threat actor is selling 400,000,000 Twitter users data.— Hudson Rock (@RockHudsonRock) December 24, 2022
Приватные databázи содержат разрушительность информации, включая электронную почту и телефонные номера с высокими profile пользователей, как AOC, Kevin O'Leary, Vitalik Buterin & more (1/2). pic.twitter.com/wQU5LLQeE1
Его сообщение на форуме первоначально содержало образцы данных тридцати семи знаменитостей, политиков, журналистов, корпораций и государственных учреждений, включая:
- Александрию Окасио-Кортес;
- Дональда Трампа-младшего;
- Марка Кубу;
- Кевина О'Лири;
- Пирса Моргана и других.
Позже же произошла утечка большей выборки, в результате которой обнародовали 1000 профилей пользователей Twitter.
Напомним, Илон Маск рассказал, грозит ли банкротство социальной сети Twitter.
Ранее мы писали, что новый владелец Twitter и миллиардер Илон Маск дал поручение удалить из соцсети функцию, которая помогала предотвращать самоубийства. Однако после того, как некоторые пользователи и группы защиты прав потребителей раскритиковали Маска, он вернул функцию в Twitter.
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