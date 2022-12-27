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Хакер заявил о похищении данных 400 млн пользователей Twitter. Предлагает Маску сделку

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Вторник 27 декабря 2022 20:11
Хакер заявил о похищении данных 400 млн пользователей Twitter. Предлагает Маску сделку Фото: неизвестный хакер в сети объявил о похищении данных 400 млн пользователей Twitter (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Неизвестный хакер под ником Рюши, шантажирует Илона Маска, утверждая, что владеет данными 400 миллионов пользователей Twitter, которые были получены из-за уже исправленной уязвимости соцсети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Security affairs .

"Твиттер или Илон Маск, если вы читаете это, вы уже рискуете получить штраф... Ваш лучший вариант избежать уплаты штрафов за нарушение GDPR в размере 276 миллионов долларов США, как это сделал Facebook - выкупить эти данные", - написал хакер на форуме.

Злоумышленник также сделал ссылку на публикацию, в которой объясняет, как другие угрожающие лица могут злоупотреблять этими данными.

Его сообщение на форуме первоначально содержало образцы данных тридцати семи знаменитостей, политиков, журналистов, корпораций и государственных учреждений, включая:

  • Александрию Окасио-Кортес;
  • Дональда Трампа-младшего;
  • Марка Кубу;
  • Кевина О'Лири;
  • Пирса Моргана и других.

Позже же произошла утечка большей выборки, в результате которой обнародовали 1000 профилей пользователей Twitter.

Напомним, Илон Маск рассказал, грозит ли банкротство социальной сети Twitter.

Ранее мы писали, что новый владелец Twitter и миллиардер Илон Маск дал поручение удалить из соцсети функцию, которая помогала предотвращать самоубийства. Однако после того, как некоторые пользователи и группы защиты прав потребителей раскритиковали Маска, он вернул функцию в Twitter.

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